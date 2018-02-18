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Посол Италии: для решения вопроса о миссии ООН в Донбассе нужен прямой диалог РФ и Украины

Международная панорама
18 февраля, 15:16 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 18, февраля. /ТАСС

Как указал дипломат, в Риме убеждены, что размещение миссии ООН в Донбассе "потенциально могло бы разблокировать конфликт"

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СОЧИ, 18 февраля. /ТАСС/. Прямой диалог Москвы и Киева необходим для определения мандата охранной миссии ООН в Донбассе. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

Интервью

Паскуале Терраччано

Посол в РФ: в условиях санкций "сделано в Италии" превратится в "сделано с Италией"

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Как указал дипломат, в Риме убеждены, что размещение миссии ООН в Донбассе "потенциально могло бы разблокировать конфликт". При этом Италия, как председатель ОБСЕ заинтересована в обеспечении максимальной координации между ОБСЕ и ООН. "Но, очевидно, чтобы этого достичь, необходим прямой диалог между Россией и Украиной для определения мандата этой миссии", - подчеркнул Терраччано.

"Мы продолжим прилагать наши усилия в этом направлении, поскольку, как я уже говорил, это единственная возможность разблокировать конфликт", - добавил дипломат.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Позже он уточнил, что представители миссии могли бы размещаться и в других районах провозглашенных республик, где работают наблюдатели ОБСЕ. Киев же настаивает на размещении "миротворческой миссии ООН" на всей территории Донбасса, включая участок границы с РФ.

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