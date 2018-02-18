Глава ЦИК Белоруссии осудила попытки провокаций на местных выборах

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина недовольна тем, что отдельные члены избирательных комиссий на проходящих в республике местных выборах поддаются на провокации оппонентов власти. Об этом глава ЦИК заявила в воскресенье в эфире телеканала "Столичное телевидение".

По ее словам, провокаторы хотят показать членов комиссии людьми, "которых легко обмануть". Ермошина привела пример, когда один из молодых людей разместил в интернете запись, как он дважды голосует на двух избирательных участках.

"Да, он действительно обманул, ему пошли навстречу. Просто в одном месте он голосовал по месту, где смог предъявить договор о найме жилого помещения, а во втором сочинил слезливую сказку о том, что бедный студент потерял все документы", - уточнила Ермошина. "Из этого он создал сюжет, что в Беларуси применяются некие избирательные "карусели" - все это бред", - сказала глава ЦИК.

По данным ЦИК, по состоянию на 12:00 часов (совпадает с московским) на выборах в местные советы проголосовало 45,57% избирателей, включенных в списки для голосования. При этом досрочно в период с 13 по 17 февраля на избирательные участки пришло 34,95% избирателей.

По итогам голосования в республике необходимо сформировать Минский городской совет, областные, районные, городские и сельские советы депутатов. На более чем 18 тысяч депутатских мандатов претендуют свыше 22 тысяч кандидатов. Согласно законодательству республики, на местных выборах нет порога явки, поэтому победителем становится кандидат, набравший большинство голосов.

На местных выборах в Белоруссии могут избирать и быть избранными граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории республики. По данным МВД Белоруссии, избирательным правом в республике может воспользоваться почти 101 тысяча граждан РФ. В ходе нынешней кампании в качестве кандидатов в депутаты принимают участие 33 россиянина.