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Эр-Рияд будет противодействовать Ирану, пока он не изменит свое поведение в регионе

Международная панорама
18 февраля, 15:25 дата обновления: 18 февраля, 15:36 UTC+3

Глава МИД Адель аль-Джубейр заявил, что Иран пытается подорвать и ослабить Ливан, Сирию, Бахрейн, Ирак, Пакистан и африканские страны

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МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Саудовская Аравия продолжит противодействовать Ирану, пока Тегеран не изменит свое поведение в регионе. Об этом заявил в воскресенье глава МИД королевства Адель аль-Джубейр на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Иран должен понимать, что причина санкций против него - это поведение самого Ирана", - сказал он. "Мы продолжим противодействовать Ирану, пока он не изменит свое поведение. У нас нет другого выбора", - добавил аль-Джубейр.

"Говорить об архитектуре безопасности и одновременно предоставлять оружие террористам - это противоречие", - сказал он. Глава МИД Саудовской Аравии утверждал, что "Иран поддерживает терроризм и поэтому против него были введены санкции".

"Иран пытается подорвать и ослабить Ливан, Сирию, Бахрейн, Ирак, Пакистан, африканские страны, - считает аль-Джубейр. - Поэтому, если Иран хочет, чтобы его перестали критиковать, ему нужно изменить поведение, соблюдать международное право и этические нормы".

"Мы настаиваем на пересмотре ядерной сделки и отказе от нее, - сказал также он. - План действий не сдерживает агрессивное поведение Ирана в регионе".

 

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Темы
Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
Страны
Иран Ирак Ливан Сирия Бахрейн Пакистан Саудовская Аравия
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