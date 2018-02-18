Эр-Рияд будет противодействовать Ирану, пока он не изменит свое поведение в регионе

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Саудовская Аравия продолжит противодействовать Ирану, пока Тегеран не изменит свое поведение в регионе. Об этом заявил в воскресенье глава МИД королевства Адель аль-Джубейр на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Иран должен понимать, что причина санкций против него - это поведение самого Ирана", - сказал он. "Мы продолжим противодействовать Ирану, пока он не изменит свое поведение. У нас нет другого выбора", - добавил аль-Джубейр.

"Говорить об архитектуре безопасности и одновременно предоставлять оружие террористам - это противоречие", - сказал он. Глава МИД Саудовской Аравии утверждал, что "Иран поддерживает терроризм и поэтому против него были введены санкции".

"Иран пытается подорвать и ослабить Ливан, Сирию, Бахрейн, Ирак, Пакистан, африканские страны, - считает аль-Джубейр. - Поэтому, если Иран хочет, чтобы его перестали критиковать, ему нужно изменить поведение, соблюдать международное право и этические нормы".

"Мы настаиваем на пересмотре ядерной сделки и отказе от нее, - сказал также он. - План действий не сдерживает агрессивное поведение Ирана в регионе".