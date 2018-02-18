Производитель контента для Sputnik зарегистрирован в США как иностранный агент

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Производящая контент для международного агентства Sputnik американская фирма RIA Global зарегистрирована в качестве иностранного агента по требованию минюста США в соответствии с законом о регистрации иноагентов (FARA). Соответствующие документы опубликованы в воскресенье на портале реестра иностранных агентов.

В соответствии с FARA, любое физическое или юридическое лицо, которое действует на территории США, представляя интересы иностранной стороны, например правительства, политической партии, компании или какого-либо гражданина, и вовлечено в политическую деятельность, должно быть зарегистрировано в качестве иностранного агента.

В предоставленных минюсту США документах компания RIA Global отрицательно ответила на вопросы о контроле и финансировании со стороны иностранного правительства или иностранной политической партии. В то же время, компания признала факт наличия субсидирования ее деятельности со стороны российского Международного информационного агентства "Россия сегодня".

10 января стало известно о требовании министерства юстиции США в отношении RIA Global о возможности продолжить работу только при условии регистрации в качестве иностранного агента. Минюст США в документе, датированном 5 января, утверждал, что компания занимается "политической деятельностью в США в интересах МИА "Россия сегодня". После регистрации RIA Global, как отмечается, сможет продолжить работу, но эфиры нужно будет сопровождать уведомлением о статусе иностранного агента.

Ранее в США в список иноагентов был внесен телеканал RT America, в то время как к другим иностранным СМИ, среди которых британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, таких требований с американской стороны не предъявляется.