Милош Земан призвал социал-демократов поддержать правительство Андрея Бабиша

ПРАГА, 18 февраля. /ТАСС/. Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) следует поддержать правительство, формируемое действующим премьером и лидером победившего на октябрьских парламентских выборах в республике политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андреем Бабишем. Об этом заявил в воскресенье на проходящем в городе Градец-Кралове (Восточная Чехия) отчетно-выборном съезде ЧСДП президент Чехии, экс-лидер социал-демократов Милош Земан.

"Было бы хорошо, чтобы вы приступили к переговорам с движением АНО [о поддержке формируемого правительства], - подчеркнул он. - Я вам это рекомендую. АНО заинтересовано в переговорах с ЧСДП".

Президент считает, что социал-демократам следует лишь поддержать в парламенте кабинет министров АНО, но напрямую не участвовать в нем. Это было бы ошибкой для ЧСДП, располагающей только 15 из 200 депутатских мандатов в нижней палате законодательного органа.

"Не добивайтесь министерских постов, а лишь должностей заместителей министров и экспертов", - сказал Земан.

Он также подчеркнул, что отказ от "участия в правительственной деятельности" и нахождение в оппозиции приведут социал-демократов, которые еще полгода назад были основной политической силой бывшей чешской правительственной коалиции, к полной потере поддержки у избирателей.