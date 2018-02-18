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Генсек ЛАГ: нерешенность палестинской проблемы создает среду для появления террористов

Международная панорама
18 февраля, 15:52 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 18, февраля. /ТАСС

Ахмед Абу аль-Гейт считает, что группировка "Исламское государство" уже потерпела поражение и исчезает

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МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Нерешенность палестинского вопроса создает среду для появления экстремистских организаций и движений в ближневосточном регионе, таких, например, как террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в воскресенье в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

"Сами по себе ни ИГ, ни другие радикальные группировки не являются проблемой ближневосточного региона", - считает Абу аль-Гейт. По его мнению, "Исламское государство" уже потерпело поражение и исчезает. Вместе с тем, добавил генсек ЛАГ, "проблема заключается в среде, которую создают ИГ и подобные ей группировки, и она [проблема] напрямую связана с неурегулированностью палестинского вопроса".

Как отметил глава межарабской организации, "[арабская] молодежь и жители региона испытывают глубокую ярость и гнев, полагая, что Палестину оставили и забыли про палестинцев".

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Темы
Борьба с "Исламским государством" Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
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