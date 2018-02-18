В Киеве завершился марш за импичмент Порошенко, активисты обещают продолжать протесты

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Сторонники выдворенного из Украины экс-президента Грузии, лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили объявили о всеукраинском движении за отставку действующего главы государства Петра Порошенко. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, на митинге, которым завершилась акция на Михайловской площади, принята резолюция с требованием "немедленной отставки Порошенко" и объявлении досрочных выборов президента. Кроме того, участники митинга заявили о необходимости избрания "временного" парламента Украины на один год.

По решению сторонников Саакашвили, по всей стране продолжится процесс сбора подписей за импичмент главы государства. Кроме того, объявлено о создании "оргкомитетов гражданского неповиновения" в каждом населенном пункте и "групп прямого действия для давление на прислужников Порошенко, в частности, судей и чиновников".

К присутствующим обратился Саакашвили по телефонной связи. Он, в частности, пообещал вскоре "воссоединиться" с участниками протестных акций на Украине и призвал их быть настойчивыми в "движении за отставку Порошенко".

По данным СМИ и организаторов, в акции приняли участие от 8 до 10 тысяч человек, тогда как полиция сообщила о трех тысячах протестующих. Массовость акции была несколько ограничена тем, что были закрыты на вход и выход 7 станций столичного метрополитена. Полиция и подземка это объясняла сообщением о "минировании".

Марш "За будущее", который в Киеве состоялся пятый раз, прошел без инцидентов. "Нарушений правопорядка не зафиксировано", - сообщила столичная полиция. О дате нового марша организаторы обещали сообщить в соцсетях. Митинги также прошли в Харькове, Черновцах и Хмельницком.

Тем временем часть протестующих направилась к Верховной раде из-за сообщения о попытке сноса палаточного городка на площади Конституции. Однако информация о том, что демонтируются палатки сторонников Саакашвили, не подтвердилась.