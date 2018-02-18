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Швеция не исключает участия в миссии ООН в Донбассе

Международная панорама
18 февраля, 17:02 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 18, февраля. /ТАСС

По словам министра обороны, Швеция может принять участие в миссии, если ее одобрят все стороны

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МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Швеции Петер Хультквист не исключает, что страна может принять участие в возможной миссии ООН в Донбассе. Об этом он сообщил в воскресенье в интервью Шведскому радио на проходящей в Мюнхене конференции по вопросам безопасности.

"Мы уже принимаем участие в разного рода миротворческих операциях. 250 наших военнослужащих находятся в Мали, 70 - Ираке, около 30 - в Афганистане. Мы уже имеем международные обязательства, у нас есть бюджет для этих целей", - сказал он.

Хультквист не сообщил деталей. "Я не хочу спекулировать о том, каким образом подобная операция могла бы быть проведена, так как мы еще не на том этапе. Мы будем следить, каким образом это будет проходить, и вернемся к этому вопросу, когда увидим результат, - отмечает министр. - Пока еще слишком рано, остается проделать немало работы".

По словам министра, Швеция может принять участие в миссии, если ее одобрят все стороны. "Это действительно сложная задача - решение, которое будет принято разными сторонами, но нам необходим позитивный настрой", - добавил он.

Предложения по миссии ООН

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подготовил доклад о необходимости размещения в Донбассе 24 тысяч миротворцев ООН, из них - 20 тысяч военных, 4 тысяч полицейских. В нем утверждается, что в этом случае конфликт на востоке Украины удастся урегулировать за 12 месяцев.

Президент России Владимир Путин 14 декабря заявил, что Москва не против того, чтобы поставить Донбасс под международный контроль, но об этом Киев должен напрямую договариваться с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Путин напомнил, что ранее Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности проект резолюции о размещении в Донбассе сил ООН, которые будут заниматься защитой наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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