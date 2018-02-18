На сессии по Ближнему Востоку в Мюнхене не удалось отойти от "края пропасти"

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Третий, заключительный день 54-й Мюнхенской конференции по безопасности был по традиции посвящен ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего иранской ядерной проблеме, сирийскому урегулированию и взаимоотношениям стран региона. Основными докладчиками стали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. В дискуссиях также принял участие спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Противники СВПД

С резкой критикой Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и политики Исламской Республики на Ближнем Востоке выступили израильский премьер и саудовский министр иностранных дел.

Нетаньяху заявил, что сделку нужно отменить. "Они [иранцы] агрессивно себя ведут и разрабатывают баллистические ракеты, занимаются обогащением урана. <...> Надо его [соглашение по иранской ядерной программе] отменить, и сделать это следует сейчас", - утверждал глава правительства. Он считает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проводит недостаточные проверки военных объектов Ирана в рамках СВПД.

"Иранский режим станет еще опаснее, если у него появится ядерное оружие. Не забывайте, что инспекции [МАГАТЭ] не проводятся на военных объектах, инспекторов туда не допускают. МАГАТЭ не потребовало открыть военные базы, то есть необходимо изменить режим инспекций", - сказал Нетаньяху, добавив, что "последние 10 лет Иран постоянно занимался обогащением урана".

По его словам, Израиль приложит все силы для того, чтобы Тегеран не мог действовать в Сирии. "Иранские намерения в Сирии совершенно ясны, - полагает премьер. - Иран хочет объединить Тегеран и Тартус и создать одно государство". "Израиль будет сдерживать Иран в его попытках продолжать военные действия в Сирии", - подчеркнул он, отметив, что Тегеран, согласно данным израильских спецслужб, "стремится создавать базы в Сирии".

"Если потребуется, мы будем действовать не только против марионеток Ирана, но и против самого Ирана", - сказал Нетаньяху. При этом он с трибуны продемонстрировал часть беспилотника, который, по его словам, сбили израильские силы в воздушном пространстве еврейского государства. Глава правительства предупредил о том, что активное вовлечение Ирана в конфликт в Сирии изменит решение Израиля о невмешательстве в ситуацию. "Если [президент Башар] Асад допустит проникновение Ирана на территорию Сирии, это изменит нашу позицию", - предупредил он.

От сделки к пакту о ненападении

С высказываниями израильского премьера об иранской сделке не согласился один из соавторов документа - бывший госсекретарь США Джон Керри.

"Мы [с Нетаньяху] расходимся по многим вопросам, сегодня он сказал, что через 10 лет Иран начнет создавать ядерный арсенал. Это не точно, - подчеркнул Керри. - Если мы уйдем от сделки, создастся очень сложная ситуация. Тогда Иран не будет доверять нашим шагам, и это плохая дипломатия, неразумная стратегия".

По его словам, в Иране сегодня находятся более 130 экспертов МАГАТЭ, которые контролируют сделку и инспектируют центрифуги. "Из 300 кг обогащенного урана невозможно физически создать ядерную бомбу, вот вам пример эффективности сделки и влияния ее ограничений, - сказал экс-руководитель Госдепартамента. - Представления о том, что нет доступа на военные объекты, не соответствуют действительности. У нас есть такая возможность".

Выступивший позднее на форуме глава иранского МИД назвал СВПД примером системы коллективной безопасности и пригрозил нынешней администрации США последствиями за выход из соглашения. "Если интересы Ирана не будут обеспечены, мы ответим серьезным образом. Этот ответ вызовет сожаление у тех, кто совершает данную ошибку", - подчеркнул Зариф. При этом он заверил, что Тегеран первым не нарушит договоренности.

Вторая часть речи иранского министра была посвящена отношениям с соседями: диалог в регионе, как известно, складывается далеко не просто. Зариф предупредил региональных оппонентов, что без мирных усилий в зоне Персидского залива хаос может перекинуться на весь мир, а затем предложил своего рода пакт о ненападении.

"Страны Персидского залива должны принять меры по укреплению доверия, которые затем могут привести к заключению соглашения о ненападении", - заявил он. В качестве возможных мер доверия министр отметил военные визиты и уведомления о проведении учений, сокращение расходов на вооружения. Кроме того, подчеркнул глава МИД, Тегеран не стремится к гегемонии в Персидском заливе. "Надо начать диалог, а не создавать впечатление наличия кризиса", - призвал Зариф.

Критика политики Ирана в регионе

Аль-Джубейр подвел итог дискуссий в заключительный день форума. Большая часть его выступления была посвящена критике политики Ирана на Ближнем Востоке.

"Иран должен понимать, что причина санкций против него - это поведение самого Ирана", - сказал саудовский министр. "Мы продолжим противодействовать Ирану до тех пор, пока он не изменит свое поведение. У нас нет другого выбора", - добавил глава МИД королевства.

"Говорить об архитектуре безопасности и одновременно предоставлять оружие террористам - это противоречие", - сказал он. Аль-Джубейр утверждал, что "Иран поддерживает терроризм и поэтому против него были введены санкции".

"Иран пытается подорвать и ослабить Ливан, Сирию, Бахрейн, Ирак, Пакистан, африканские страны, - считает он. - Поэтому если Иран хочет, чтобы его перестали критиковать, ему нужно изменить поведение, соблюдать международное право и этические нормы".

"Мы настаиваем на пересмотре ядерной сделки и отказе от нее, - сообщил также министр. - СВПД не сдерживает агрессивное поведение Ирана в регионе".

Отойти от "края пропасти" не удалось

Закрывая конференцию по безопасности, руководитель форума Вольфганг Ишингер напомнил, что мероприятие проходило под девизом "К краю пропасти и обратно?" "Я надеялся, что мы сможем выбросить вопросительный знак из названия нашей конференции, но, к сожалению, нам не удалось отойти от этого "края пропасти", - сказал он. - Мы услышали недостаточно предложений относительно того, какие конкретные шаги наши ответственные лица и политики должны предпринять, чтобы осуществить все эти замечательные планы и превентивные меры и отвратить темное будущее. Это говорит о том, что предстоит еще много потрудиться".

Ишингер также сообщил, что следующая Мюнхенская конференция по безопасности намечена на 15-17 февраля 2019 года.