Губернатор Огайо назвал абсурдом претензии Трампа к ФБР из-за трагедии во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп выдвинул абсурдное обвинение, заявив, что ФБР тратит слишком много времени на попытки доказать якобы имевший место сговор между его помощниками и Россией во время выборов в США в 2016 году, и поэтому упустило Николаса Круза, который в минувшую среду застрелил 17 человек в школе в городе Паркленд (штат Флорида). С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телекомпании CNN губернатор штата Огайо Джон Кейсик. В 2016 году он баллотировался в президенты США от Республиканской партии, но уступил Трампу на этапе первичных выборов.

"Это заявление абсурдно, просто абсурдно. Факт состоит в том, что ФБР, очевидно, допустило страшную ошибку (упустив Круза - прим. ТАСС) и должно за это ответить", - подчеркнул губернатор. С его точки зрения, однако, в данный момент "надо спокойно установить все обстоятельства трагедии [во Флориде], найти тех, кто продал [Крузу] огнестрельное оружие, и понять подоплеку случившегося".

Губернатор призвал президента дать ФБР возможность спокойно продолжать расследование, а самому Трампу порекомендовал попытаться предпринять зависящие от него действия на законодательном уровне. "Никто не требует от президента вскипятить целое море, однако что-то сделать просто необходимо", - заметил Кейсик.

"Очень печально, что ФБР пропустило все многочисленные сигналы, посланные устроившим стрельбу в школе штата Флорида. Это неприемлемо", - написал в воскресенье в Twitter Трамп. "Они тратят слишком много времени на то, чтобы доказать российский сговор с кампанией Трампа - нет никакого сговора", - добавил президент.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 February 2018

Как сообщила полиция округа Броуард, где произошла трагедия, правоохранительные органы за последние годы получили около 20 обращений с жалобами на Круза. ФБР признало, что не отреагировало должным образом, получив предупреждение о том, какую угрозу для общественности представляет юноша.

Жертвами стрельбы в школе в Паркленде в среду стали 17 человек. Круз ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. Во время бойни он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах.