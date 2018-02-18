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Губернатор Огайо назвал абсурдом претензии Трампа к ФБР из-за трагедии во Флориде

Международная панорама
18 февраля, 18:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, февраля. /ТАСС

Джон Кейсик призвал президента дать ФБР возможность спокойно продолжать расследование

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НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп выдвинул абсурдное обвинение, заявив, что ФБР тратит слишком много времени на попытки доказать якобы имевший место сговор между его помощниками и Россией во время выборов в США в 2016 году, и поэтому упустило Николаса Круза, который в минувшую среду застрелил 17 человек в школе в городе Паркленд (штат Флорида). С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телекомпании CNN губернатор штата Огайо Джон Кейсик. В 2016 году он баллотировался в президенты США от Республиканской партии, но уступил Трампу на этапе первичных выборов.

"Это заявление абсурдно, просто абсурдно. Факт состоит в том, что ФБР, очевидно, допустило страшную ошибку (упустив Круза - прим. ТАСС) и должно за это ответить", - подчеркнул губернатор. С его точки зрения, однако, в данный момент "надо спокойно установить все обстоятельства трагедии [во Флориде], найти тех, кто продал [Крузу] огнестрельное оружие, и понять подоплеку случившегося".

Губернатор призвал президента дать ФБР возможность спокойно продолжать расследование, а самому Трампу порекомендовал попытаться предпринять зависящие от него действия на законодательном уровне. "Никто не требует от президента вскипятить целое море, однако что-то сделать просто необходимо", - заметил Кейсик.

"Очень печально, что ФБР пропустило все многочисленные сигналы, посланные устроившим стрельбу в школе штата Флорида. Это неприемлемо", - написал в воскресенье в Twitter Трамп. "Они тратят слишком много времени на то, чтобы доказать российский сговор с кампанией Трампа - нет никакого сговора", - добавил президент.

Как сообщила полиция округа Броуард, где произошла трагедия, правоохранительные органы за последние годы получили около 20 обращений с жалобами на Круза. ФБР признало, что не отреагировало должным образом, получив предупреждение о том, какую угрозу для общественности представляет юноша.

Жертвами стрельбы в школе в Паркленде в среду стали 17 человек. Круз ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. Во время бойни он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах.

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