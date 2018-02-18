Трампа призвали прекратить заявлять об "охоте на ведьм" после выводов спецпрокурора по РФ

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Президенту США Дональду Трампу следует прекратить рассуждать о развязанной против него "охоте на ведьм" после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил граждан и организации в России во вмешательстве в выборы в США 2016 года. С таким утверждением выступил в воскресенье в эфире телекомпании CNN старший демократ спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф.

Он назвал опубликованное в минувшую пятницу обвинительное заключение "поразительно подробным и изобличающим". "Этот документ детально показывает, насколько изобретательны были попытки России [повлиять на выборы в США], кто именно был замешан в этом, насколько сильно они хотели цинично посеять рознь в Соединенных Штатах", - утверждал демократ.

Ранее Трамп назвал расследования приписываемого Москве вмешательства в выборы в США в 2016 году "величайшей охотой на ведьм в американской истории". Конгрессмен "рекомендовал успокоиться" президенту США и всем тем, кто продолжает таким образом расценивать разбирательство Мюллера. "Доказательства [сговора команды Трампа] теперь приобрели подавляющий и однозначный характер", - утверждал Шифф, чей комитет, совместно со спецпрокурором Мюллером и спецкомитетом по разведке Сената Конгресса проводят данное разбирательство.

Американские власти в пятницу предъявили официальные обвинения 13 гражданам и 3 организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. Согласно документам Минюста, сотрудники российской организации "Агентство интернет-исследований" в 2014 году "начали операции по вмешательству в политическую систему США, включая американские президентские выборы 2016 года". При этом власти США отмечают, что эти действия не повлияли на исход выборов.

Обвинительное заключение против 13 граждан РФ и трех российских организаций, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат специального прокурора Роберта Мюллера. Глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу назвал трепотней бездоказательные обвинения в российском вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года.