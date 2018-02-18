DPA: генсек правящей партии Германии планирует уйти в отставку

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) - правящей партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель - Петер Таубер намерен уйти в отставку. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на источник в партии.

По его данным, политик собирается объявить о своем решении в понедельник, 19 февраля. Как указывает журнал Der Spiegel, новый генсек будет выбран на партийном съезде, который запланирован на 26 февраля.

Петер Таубер занимал пост генерального секретаря с 2003 года.