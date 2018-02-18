Глава Минюста пообещал разобраться в слежке ФБР за экс-помощником Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции США проведет тщательное разбирательство по поводу того, на каких основаниях ФБР вело слежку за Картером Пейджем, одним из помощников Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News министр юстиции, генеральный прокурор страны Джефф Сешнс.

"Любое обращение в специальный суд за санкцией на основании Закона о наблюдении за иностранной разведкой [от 1978 года, FISA] должно быть точным и обоснованным. Данному вопросу будет уделено внимание, этот вопрос будет изучен", - отметил он.

Сешнс не считает нужным назначать отдельного спецпрокурора для расследования данных о злоупотреблении ФБР своими полномочиями при слежке за сотрудниками предвыборного штаба Трампа два года назад. "Генеральный инспектор [Минюста] неустанно занимается проверкой таких сведений, кое-какие результаты его труд уже принес", - подчеркнул министр, напомнив, что именно его ведомство предоставило в распоряжение Конгресса сообщения, которыми обменивались контрразведчик ФБР Питер Стржок и юрист Минюста Лиза Пейдж. СМС-переписка, содержавшая нелицеприятные отзывы о Трампе, стала основанием для отстранения Стржока от участия в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу приписываемого Москве вмешательства в выборы в США.

19 января Трамп подписал закон о продлении на шесть лет программы прослушивания телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме. Речь идет о секции 702 FISA. Внесенная в этот закон в 2008 году поправка дала право спецслужбам без санкции перехватывать телефонные разговоры и переписку иностранцев, находящихся вне Соединенных Штатов, но использующих американские средства связи и серверы.

Спецслужбы не имели права вести аналогичную слежку за американцами без постановления суда, однако граждане США могли попасть под действие программы и оказаться под наблюдением, если они контактировали с иностранцами, находившимися в поле зрения разведки. Трамп критикует FISA, утверждая, что положения закона применялись для слежки за его предвыборным штабом.