Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правящая партия Мексики выдвинула кандидата на пост президента страны

Международная панорама
18 февраля, 22:17 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 18, февраля. /ТАСС

За экс-главу МИДа страны проголосовали 18,9 из 19 тыс членов партии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 18 февраля. /ТАСС/. Правящая Институционно-революционная партия (ИРП) Мексики в воскресенье официально выдвинула экс-главу МИД страны Хосе Антонио Мида кандидатом в президенты. Как сообщила электронная версия газеты "Универсаль", его поддержали 18,9 тыс. из 19 тыс. членов партии, участвовавших в состоявшемся в столице страны заседании.

"[Решение] одобрено единогласно", - заявил Абрахам Гуэмес, глава технической комиссии, отвечавшей за проведение голосования. Представители ИРП занимают 202 из 500 мест в Палате депутатов Национального конгресса (парламента) и 52 из 128 мест в Сенате. К этой партии принадлежит и действующий президент страны Энрике Пенья Ньето. В его правительстве Мид возглавлял внешнеполитическое ведомство (в 2012-2015 гг.), министерства социального развития и финансов.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, представляющий политические силы левого толка, в воскресенье также принес присягу кандидата на пост главы государства на заседании "Движения национального возрождения". Опытный политик опережает конкурентов в борьбе за высшую государственную должность по результатам исследований общественного мнения. Согласно проведенному газетой "Реформа" опросу, его готовы поддержать 33% избирателей, экс-руководителя Партии национального действия Рикардо Анайю - 25%, а Мида - 14%.

Президентские выборы в латиноамериканской стране пройдут 1 июля. Мексиканское законодательство запрещает переизбираться на пост главы государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Мексика
Персоны
Пенья Ньето, Энрике
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК не будет принимать скоропалительных решений в отношении спортсменов РФ
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Определились возможные соперники российских хоккеистов в четвертьфинале Олимпиады
4
Курашов: судьи помешали фристайлисту Бурову побороться за золото Олимпиады
5
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
6
СМИ: "ядерный чемоданчик" Трампа стал причиной стычки во время его визита в Китай
7
Боброва и Соловьев стали шестыми в короткой программе в танцах на льду на Олимпиаде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама