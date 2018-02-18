Правящая партия Мексики выдвинула кандидата на пост президента страны

МЕХИКО, 18 февраля. /ТАСС/. Правящая Институционно-революционная партия (ИРП) Мексики в воскресенье официально выдвинула экс-главу МИД страны Хосе Антонио Мида кандидатом в президенты. Как сообщила электронная версия газеты "Универсаль", его поддержали 18,9 тыс. из 19 тыс. членов партии, участвовавших в состоявшемся в столице страны заседании.

"[Решение] одобрено единогласно", - заявил Абрахам Гуэмес, глава технической комиссии, отвечавшей за проведение голосования. Представители ИРП занимают 202 из 500 мест в Палате депутатов Национального конгресса (парламента) и 52 из 128 мест в Сенате. К этой партии принадлежит и действующий президент страны Энрике Пенья Ньето. В его правительстве Мид возглавлял внешнеполитическое ведомство (в 2012-2015 гг.), министерства социального развития и финансов.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, представляющий политические силы левого толка, в воскресенье также принес присягу кандидата на пост главы государства на заседании "Движения национального возрождения". Опытный политик опережает конкурентов в борьбе за высшую государственную должность по результатам исследований общественного мнения. Согласно проведенному газетой "Реформа" опросу, его готовы поддержать 33% избирателей, экс-руководителя Партии национального действия Рикардо Анайю - 25%, а Мида - 14%.

Президентские выборы в латиноамериканской стране пройдут 1 июля. Мексиканское законодательство запрещает переизбираться на пост главы государства.