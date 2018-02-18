Канада отмечает серьезные разногласия на переговорах по НАФТА в автосекторе с США

ОТТАВА, 18 февраля. /ТАСС/. Канада и США намерены на следующих переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) попытаться разрешить серьезные разногласия, касающиеся автомобильной отрасли. Об этом в воскресенье телеканалу Global News сообщила глава канадского МИД Христя Фриланд.

"На данном этапе переговоров основная и самая сложная область обсуждения - это вопросы, касающиеся автомобильного сектора, - сказала она. - Это все очень сложно". При этом министр не стала раскрывать подробностей, лишь отметив, что это касается как производства автомобилей, так и автозапчастей.

"Мы пытались это [разрешить в ходе прошлого раунда консультаций] в Монреале, и мы продолжим это делать в Мексике", - сообщила Фриланд. При этом она подчеркнула, что Оттава намерена добиваться прогресса по данной теме только с учетом национальных интересов Канады. Седьмой раунд переговоров пройдет 25 февраля - 5 марта в Мехико.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. НАФТА считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Президент Дональд Трамп хочет пересмотреть договор на своих условиях, так как из-за него, по мнению американского лидера, США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.