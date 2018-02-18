Выпущенная из сектора Газа ракета разорвалась в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 февраля. /ТАСС/. Радикалы из сектора Газа осуществили в воскресенье запуск ракеты по территории еврейского государства. Об этом сообщила в распространенном в воскресенье коммюнике пресс-служба армии Израиля.

"Ракета была запущена по южным районам Израиля из сектора Газа, - сообщили военные. - Сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Шаар ха-Негев и городе Сдерот (находятся в непосредственной близости от сектора Газа - прим. ТАСС)". О пострадавших в результате инцидента сообщений не поступало.

Это уже вторая ракета, выпущенная по Израилю за сутки. В предыдущий раз Израиль подвергался обстрелу с территории сектора Газа в субботу вечером. В ответ на тот обстрел и на подрыв фугаса на границе с палестинским анклавом, в результате чего четверо военнослужащих были ранены, в субботу вечером и воскресенье утром истребители ВВС Израиля поразили 18 целей ХАМАС на территории приморского палестинского анклава.