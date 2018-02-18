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Сарадж считает, что Ливия должна от революции перейти к строительству государства

Международная панорама
18 февраля, 23:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

Глава ПНС отметил, что "борьба с терроризмом в Ливии еще не завершена"

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ТАСС, 18 февраля. Ливия должна перейти из стадии революции в стадию государственности. Об этом, как передает в воскресенье информационное агентство Algerie Presse Service, заявил председатель Президентского совета, глава поддерживаемого международным сообществом Правительства национального согласия (ПНС) страны Фаиз Сарадж.

Он выступил с речью по случаю 7-й годовщины со дня начала так называемой "революции 17 февраля", которая привела к свержению режима многолетнего лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. "Целью революции и принесенных ливийцами жертв было строительство современного, гражданского демократического государства", - подчеркнул Сарадж, добавив, что "для Ливии настал момент перейти из стадии революции в стадию государственности".

Глава ПНС отметил, что "борьба с терроризмом в Ливии еще не завершена". Он призвал "органы безопасности и военные структуры страны объединиться для того, чтобы победить общего врага". По его словам, "движение в сторону развития невозможно без установления контроля в столице Ливии Триполи и других городах".

Сарадж также призвал международное сообщество и Миссию ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) "взять на себя ответственность за то, что происходит в стране и четко высказать свою позицию в отношении предстоящих выборов". В конце декабря 2017 года председатель Национальной избирательной комиссии страны Имад ас-Сайех сообщил, что предстоящие президентские и парламентские выборы в Ливии состоятся до 30 сентября 2018 года.

После переворота, свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия погрузилась в хаос. Поддержку повстанцам оказало международное сообщество, начав под эгидой НАТО по инициативе Франции бомбардировки правительственных сил.

В стране установилось фактическое двоевластие: там действует поддерживаемое международным сообществом ПНС во главе с Сараджем и "восточный кабмин" Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, лояльный Палате представителей в Тобруке, которую в свою очередь поддерживает командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, считающийся политическим оппонентом Сараджа.

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