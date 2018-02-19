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LA Times: экс-советник Трампа Гейтс решил дать показания против Манафорта

Международная панорама
19 февраля, 1:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, февраля. /ТАСС

По данным издания, Ричард Гейтс собирается признать себя виновным и заключить сделку со следствием

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НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Бывший советник Дональда Трампа во время предвыборной кампании в США 2016 года Ричард Гейтс согласился признать себя виновным в мошенничестве и дать показания против экс-главы предвыборного штаба республиканца Пола Манафорта. Об этом сообщила в воскресенье газета The Los Angeles Times со ссылкой на собственные источники.

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Гейтс таким образом заключил сделку с правосудием в лице спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведет расследование по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в выборы 2016 года. Первоначально обвиняемый заявил о своей невиновности, но теперь неожиданно передумал, пишет издание.

"Рик Гейтс собирается изменить свое заявление и признать себя виновным", - указывает источник газеты. Формально об этом будет объявлено в федеральном суде в Вашингтоне "через несколько дней", добавил он.

С мая 2017 года Мюллер проводит расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США 2016 года. Первые обвинения, которые спецпрокурор предъявил экс-главе предвыборного штаба Трампа - Полу Манафорту и его деловому партнеру Ричарду Гейтсу, не касались выборов вообще. Манафорту инкриминируется сговор с целью отмывания денег, несоблюдение закона об иностранных агентах, дача ложных показаний, сокрытие информации о счетах в иностранных банках. Согласно обвинительному заключению, они "действовали в качестве агентов зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов (украинская политическая партия, лидер которой Виктор Янукович был президентом с 2010 по 2014 год - прим. ТАСС) и Януковича".

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