Тиллерсон заявил, что ему безразличны разговоры о его якобы близкой отставке

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не обеспокоен разговорами о его якобы близкой отставке. Об этом он заявил в воскресенье в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS.

"Подобные вещи меня не заботят. Я здесь, чтобы служить своей стране. Я предан своему президенту, мое слово - это моя гарантия, я подписался на это и поэтому нахожусь на своем посту. Это остается неизменным, кто бы что ни говорил", - отметил он.

В начале января в интервью телекомпании CNN Тиллерсон заявил, что собирается в наступившем году оставаться на своем посту. Госсекретарь признал, что у него и Трампа различные стили управления и что ему приходится учитывать это при общении с хозяином Белого дома.

Еще в прошлом году газета The New York Times, ссылаясь на представителей администрации США, сообщила о том, что в Белом доме намерены отправить Тиллерсона в отставку и заменить его директором ЦРУ Майклом Помпео. Сам Тиллерсон неоднократно опровергал информацию о своем возможном уходе, заявляя, что намерен продолжать оставаться на посту госсекретаря и далее.