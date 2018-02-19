Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон рассказал о своей прошлогодней встрече с Путиным

Международная панорама
19 февраля, 4:17 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, февраля. /ТАСС

Госсекретарь США отметил, что ему "пришлось очень тщательно продумать" переговоры с президентом России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и президент России Владимир Путин

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и президент России Владимир Путин

© Алексей Никольский/ТАСС

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным в апреле прошлого года, которая, по его словам, значительно отличалась от тех контактов, которые он проводил с российским лидером до этого от лица нефтяной компании Exxon Mobil.

Смотрите также

Путин на встрече с Тиллерсоном изложил причины ухудшения отношений РФ и США

"Все было иначе, потому что мне пришлось очень тщательно продумать это [встречу]. Я тогда сказал ему: "Господин президент, [перед вами] тот же человек, но в другом амплуа", - поведал шеф американской дипломатии в интервью телеканалу CBS, вышедшем в эфир в воскресенье.

По его словам, динамика встречи изменилась по сравнению с теми контактами, которые были у Тиллерсона до того, как он занял пост госсекретаря США. "Динамика изменилась, потому что изменилась повестка. <...> Я сказал ему: "Сейчас я представляю американский народ", - вспомнил Тиллерсон, добавив, что Путин "ясно понял это".

Встреча Путина и Тиллерсона состоялась 13 апреля 2017 года в Кремле. Они обсудили ряд двусторонних вопросов, а также ситуацию в Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс Путин, Владимир Владимирович
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК не будет принимать скоропалительных решений в отношении спортсменов РФ
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Определились возможные соперники российских хоккеистов в четвертьфинале Олимпиады
4
Курашов: судьи помешали фристайлисту Бурову побороться за золото Олимпиады
5
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
6
СМИ: "ядерный чемоданчик" Трампа стал причиной стычки во время его визита в Китай
7
Боброва и Соловьев стали шестыми в короткой программе в танцах на льду на Олимпиаде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама