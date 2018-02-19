Тиллерсон рассказал о своей прошлогодней встрече с Путиным

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным в апреле прошлого года, которая, по его словам, значительно отличалась от тех контактов, которые он проводил с российским лидером до этого от лица нефтяной компании Exxon Mobil.

"Все было иначе, потому что мне пришлось очень тщательно продумать это [встречу]. Я тогда сказал ему: "Господин президент, [перед вами] тот же человек, но в другом амплуа", - поведал шеф американской дипломатии в интервью телеканалу CBS, вышедшем в эфир в воскресенье.

По его словам, динамика встречи изменилась по сравнению с теми контактами, которые были у Тиллерсона до того, как он занял пост госсекретаря США. "Динамика изменилась, потому что изменилась повестка. <...> Я сказал ему: "Сейчас я представляю американский народ", - вспомнил Тиллерсон, добавив, что Путин "ясно понял это".

Встреча Путина и Тиллерсона состоялась 13 апреля 2017 года в Кремле. Они обсудили ряд двусторонних вопросов, а также ситуацию в Сирии.