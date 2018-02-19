Ассанж считает, что "Агентство интернет-исследований" не повлияло на выборы в США

ТАСС, 19 февраля. Российская организация "Агентство интернет-исследований", чьим сотрудникам минюст США предъявил обвинения в причастности к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года, не оказала какого-либо значительного влияния на выборный процесс. Такое мнение выразил основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж в своем Twitter.

"Неважно пыталось ли "Агентство интернет-исследований" своими действиями расширить аудиторию через попытки потворства общественности или существовал некий легкомысленный план российского правительства "усилить противоречия", его [агентства] действия безусловно стратегически ничтожны по сравнению с другими вовлеченными силами", - говорится в сообщении.

Американские власти в пятницу предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. Согласно документам минюста, сотрудники российской организации "Агентство интернет-исследований" в 2014 году "начали операции по вмешательству в политическую систему США, включая американские президентские выборы 2016 года". При этом власти США отмечают, что эти действия не повлияли на исход выборов.

Обвинительное заключение против 13 граждан РФ и трех российских организаций, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат специального прокурора Роберта Мюллера. Глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу назвал трепотней бездоказательные обвинения в российском вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года.

Regardless of whether IRA's activities were audience building through pandering to communities or whether a hare-brained Russian government plan to "heighten the differences" existed, its activities are clearly strategically insignificant compared to the other forces at play. — Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) 18 February 2018