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СМИ: "ядерный чемоданчик" Трампа стал причиной стычки во время его визита в Китай

Международная панорама
19 февраля, 5:02 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, февраля. /ТАСС

Один из агентов Секретной службы, который отвечает за транспортировку "чемоданчика", попытался пройти в здание китайского парламента, но его остановили представители службы безопасности

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© AP Photo/Cliff Owen

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и сотрудник Секретной службы США едва не подрались с представителями служб безопасности Китая во время визита президента США Дональда Трампа в Пекин в ноябре прошлого года из-за "ядерного чемоданчика" главы государства. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

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По их данным, инцидент произошел во время посещения президентской делегацией Дома народных собраний в центре китайской столицы. Один из агентов Секретной службы, который отвечает за транспортировку чемоданчика с ядерными кодами, попытался вместе с остальными членами делегации пройти в здание китайского парламента, однако его остановили представители службы безопасности, после чего он позвал Келли. Последний велел агенту проследовать вместе со всеми.

Тогда Келли схватил за руку представитель китайской службы безопасности, а тот в ответ резко его оттолкнул. Агент с "ядерным чемоданчиком" вслед за этим тоже оттолкнул китайского стража порядка и даже повалил его на пол.

Позже представители властей КНР принесли извинения Вашингтону, попросив не предавать огласке этот досадный инцидент, сообщает Axios.

"Ядерный чемоданчик" представляет собой черную сумку, в которой содержатся секретные коды, при помощи которых американский лидер может отдать приказ о нанесении ядерного удара. Сотрудник Секретной службы, отвечающий за транспортировку этих кодов, обязан в любой момент времени находиться рядом с президентом.

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