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Минобороны Японии: политика КНДР в ракетной сфере неизменна

Международная панорама
19 февраля, 6:27 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 19, февраля. /ТАСС

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра считает, что подход Пхеньяна по этому вопросу остался прежним, несмотря на шаги по налаживанию отношений с Сеулом

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ТОКИО, 19 февраля. /ТАСС/. Подход КНДР к развитию ракетно-ядерной программы не изменился, несмотря на последние шаги Пхеньяна по налаживанию отношений с Сеулом. Об этом заявил в понедельник министр обороны Японии Ицунори Онодэра на встрече в Токио с начальником штаба сухопутных войск США генералом Марком Милли.

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"Северная Корея в связи с зимней Олимпиадой в Пхёнчхане развертывает дипломатию улыбок, - приводит слова министра информационное агентство Kyodo. - Однако ее позиция в деле разработки ядерного оружия и баллистических ракет совершенно не изменилась".

На отдельной встрече с генералом Милли премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил в понедельник важность двустороннего военного союза. "Мы смогли показать его непоколебимость всему миру, - отметил глава правительства. - Необходимо и впредь укреплять наши силы сдерживания в отношении КНДР".

"КНДР остается крупной и нарастающей ракетно-ядерной угрозой, - ответил на это генерал Милли. - Необходимо решать эту проблему на основе союза США, Южной Кореи и Японии".

КНДР в прошлом году провела серию испытаний баллистических ракет, включая прототипы межконтинентальных, и осуществила шестой ядерный взрыв. В нынешнем году Пхеньян пока воздерживается от такой деятельности. В начале января лидер КНДР Ким Чен Ын высказался за налаживание отношений с Сеулом и предложил направить свою делегацию на Олимпиаду в Южной Корее. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные крупномасштабные военные маневры, которые вызывают жесткое противодействие со стороны Пхеньяна.

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Олимпиада-2018 Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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