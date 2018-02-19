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КНДР обвинила США в попытках не допустить улучшения связей Пхеньяна с Сеулом

Международная панорама
19 февраля, 7:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Отмечается, что в регионе из-за политики Вашингтона нарастает напряженность

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ТАСС, 19 февраля. КНДР предостерегла США от возобновления совместных военных учений с Южной Кореей. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник центральной газетой КНДР Rodong.

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"США намерены положить конец наметившемуся улучшению межкорейских отношений сразу после того, как погаснет Олимпийский огонь. Вашингтон поднимает шумиху о том, что военные учения с Сеулом непременно должны возобновиться сразу после окончания Олимпийских игр в Пхёнчхане", - подчеркивает издание.

Газета предупредила о том, что в регионе из-за политики Вашингтона нарастает напряженность. "Стратегические вооружения США и их многочисленные войска концентрируются на Корейском полуострове, в соседних странах и территориях", - отмечает газета.

В начале этого года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на зимние Игры в Пхёнчхане, а затем МОК согласовал участие в них и спортсменов из КНДР. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.

Впоследствии Республику Корея посетила делегация во главе с номинальным главой КНДР Ким Ён Намом, в состав которой также входила родная сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон. Они провели переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и передали ему приглашение посетить Пхеньян.

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