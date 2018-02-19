Мюнхенская конференция по разногласиям: призывы к сотрудничеству ушли на второй план

"Мы считаем, что мир подошел слишком близко к грани опасного международного конфликта", — заявил организатор Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер на открытии 54-го по счету ежегодного форума. Подтвердили ли опасения Ишингера участники форума — в материале ТАСС.

От постправды к пропасти

Первая Мюнхенская конференция по безопасности прошла еще в 1963 году, в самый разгар холодной войны. Список приглашенных участников форума, его популярность и количество представленных на нем стран росли из года в год. Сегодня Мюнхенская конференция представляет собой смесь панельных дискуссий и кратких заявлений глав государств, дипломатических и оборонных ведомств, международных организаций. И с каждым годом эти заявления все больше противоречат друг другу, а призывы к сотрудничеству уступают взаимным обвинениям.

"Постправда, пост-Запад, постпорядок?" — так звучал девиз прошлогоднего форума в Мюнхене. В центре внимания 53-й конференции были вполне стандартные темы: ситуация на Ближнем Востоке, кризис на Украине, взаимоотношения России с НАТО. Результатами этого форума Вольфганг Ишингер остался доволен.

Чего не скажешь о результатах 54-й конференции, прошедшей под девизом "К краю пропасти и обратно?".

"Я надеялся, что мы удалим вопросительный знак к концу MSC 2018. Но извините: все становится хуже, а не лучше. Риски растут", — заявил Ишингер по итогам конференции.

For @MunSecConf , our motto was: To the brink - and back? I was hoping we could delete the question mark at the end of MSC 2018. But sorry: things are getting worse instead of better. Risks increasing. Back from the brink? Not really! — Wolfgang Ischinger (@ischinger) February 19, 2018

Ожидаемо на конференции 2018 года обсуждался и сирийский кризис, и урегулирование конфликта на востоке Украины, и необходимость "давления на Пхеньян" в связи с развитием ракетно-ядерной программы КНДР, и необходимость объединения усилий в борьбе с терроризмом. Но на первом плане оказались совсем другие темы.

Иран — Израиль

Пожалуй, самым острым за три дня конференции стал конфликт между Тегераном и Тель-Авивом. В заключительный день форума премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с речью, в которой пообещал, что еврейское государство не позволит Ирану укрепиться в Сирии, обвинил Тегеран в агрессивном поведении и призвал к отмене иранской ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Для пущей убедительности в том, что Иран является "опасным игроком" в регионе, Нетаньяху взял с собой на трибуну то, что он назвал фрагментом иранского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сбитого ВВС Израиля.

What happened at the #MSC2018? We have put together a selection of analyses and reports: https://t.co/yNMuHrlULE pic.twitter.com/tbbq8xcp6H — Security Conference (@MunSecConf) February 19, 2018

Реакция министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа не заставила себя ждать: глава дипведомства заявил, что Израиль пытается "избежать ответственности за свою преступную политику и много лет ищет козлов отпущения", а также "использует агрессию как политику против своих соседей: массовые репрессии, вторжение в Сирию, Ливан, регулярные бомбардировки Сирии".

При этом Зариф отметил, что для установления мира в регионе Персидского залива необходимы коллективные усилия. По мнению министра, если не уделять этому вопросу должного внимания, "то может начаться хаос и того хуже".

Схожую по духу, но более глобальную идею озвучил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. "Все страны на Ближнем Востоке, малые и большие, должны договориться об исходных параметрах сосуществования", — сказал эмир, отметив, что примером может стать ЕС.

Россия — США

Потенциал сотрудничества России и Европы ограничивают США — с таким посылом выступил на конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Понимаем, что основной помехой для наращивания делового сотрудничества стала та самая санкционная спираль, застрельщиком которой являются США... Мы понимаем, что здесь завязаны экономические интересы, и американцы не скрывают, что они хотят продвигать свои интересы, прежде всего под видом сдерживания РФ", — заявил министр.

В то же время Лавров обратился к Вашингтону и Брюсселю с призывом "перестать пытаться плыть против течения истории" и "начать всем вместе работать над обновлением системы международных отношений на справедливых началах".

Диаметрально противоположными были заявления американской стороны. Конечно, Вашингтон тоже призывал Москву к сотрудничеству. Но с предусловиями. "Мы хотели бы с удовольствием начать диалог по кибербезопасности, если Россия серьезно настроена на прекращение такого вида шпионажа", — заявил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, по сути обвинив Россию в такой деятельности против американского государства.

Не обошлось и без ставших уже традиционными обвинений в адрес России по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Россия нарушает РСМД, заявляя при этом, что преследует цель деэскалации. Мы не позволим ни России, ни другим государствам действовать таким образом", — заявил Макмастер.

США — Европа

Наконец, участники 54-й конференции стали свидетелями наметившихся разногласий между Вашингтоном и Брюсселем. О "все более непредсказуемой внешней политике США" говорится в последнем докладе Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что США должны помнить о том, что не только ЕС зависит от США, но и наоборот. "Мы хотим поддерживать трансатлантические связи, но при этом оставаться европейцами. Мы хотим быть более самостоятельными и иметь собственное значение в рамках НАТО", — добавила министр.

А глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль и вовсе заявил, что никто "не должен пытаться расколоть Европейский союз — ни Россия, ни Китай, ни в том числе Соединенные Штаты". "Мы больше не уверены в том, что узнаем нашу Америку. По чему нам судить о ней — по поступкам, словам или твитам?" — задался вопросом Габриэль.

Александр Мосесов