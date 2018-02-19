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Эрдоган: правительство Сирии столкнется с последствиями, если введет войска в Африн

Международная панорама
19 февраля, 18:07 UTC+3

Об этом, как сообщает телеканал NTV, турецкий лидер сообщил президенту России в ходе телефонных переговоров

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АНКАРА, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство Сирии столкнется с определенными последствиями, если Дамаск примет решение заключить соглашение с отрядами "Сил народной самообороны" и ввести войска в сирийский регион Африн. Об этом, как сообщил в понедельник телеканал NTV, президент Турции Тайип Эрдоган сказал президенту России Владимиру Путину в ходе телефонных переговоров.

"Если сирийский режим [президента Сирии Башара Асада] пойдет по такому пути (пойдет на соглашение с курдами из СНС - прим. ТАСС), то для него будут последствия", - приводит телеканал его высказывание.

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Вместе с тем ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не выступает против ввода сирийских правительственных сил в Африн, если они будут бороться с терроризмом. При этом он подчеркнул, что если сирийские войска войдут в Африн для защиты отрядов СНС, "то турецкие войска никто не сможет остановить".

Агентство Firat 19 февраля сообщило о том, что курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС) передадут сирийской армии несколько позиций в городе Африн (65 км от Алеппо) и пограничных с Турцией районах. Курды требуют также от Дамаска обеспечить противовоздушную оборону Африна, который подвергается атакам турецких ВВС. Из Дамаска пока не поступало подтверждений о готовящемся вводе армейских подразделений в Африн.

20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции против формирований "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" (их Анкара считает террористическими) в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. СНС, против которых главным образом направлена турецкая операция, являются костяком курдской коалиции "Силы демократической Сирии", пользующейся поддержкой США.

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Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
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