ЛАГ не приемлет попытки выдвинуть Израиль в непостоянные члены СБ ООН

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Лига арабских государств (ЛАГ) не приемлет попытки выдвинуть Израиль в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. Об этом в понедельник заявил заместитель генерального секретаря организации Хусам Заки на конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях".

"Мы в настоящее время видим много попыток <…> выдвинуть Израиль в качестве члена СБ ООН на 2019-2020 годы", - сказал Заки. "Мы это, конечно, не приемлем, ведь Израиль не уважает Совет Безопасности и не признает его решения, так что не может быть и временным членом этого важнейшего органа", - подчеркнул он.

Совбез является основным органом ООН, отвечающим за поддержание международного мира и безопасности. В состав СБ входят 15 стран: пять постоянных членов - Китай, Россия, Великобритания, США и Франция, и десять временных, которые ежегодно обновляются наполовину.

Также ЛАГ призывает Вашингтон четко озвучить свою позицию по палестино-израильскому урегулированию, в противном случае ситуация будет усугубляться.

"Мы ожидаем четкой американской позиции, все ждут именно этого, и мы не должны себя в этом обманывать", - сказал Заки. По его словам, существует "две возможности: либо США выскажутся четко, либо ситуация будет продолжать оставаться такой же неопределенной".

Напомнив о решении США перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, замгенсека ЛАГ признал, что "американская позиция не может быть сбалансированной". "Но если американская позиция будет приемлемой для возобновления переговоров, то арабские государства сделают все возможное, чтобы убедить палестинскую сторону пойти на переговоры, если там будет хоть какая-то основа (для диалога)", - заверил он. "Если же позиция (США) будет неприемлема для продолжения переговоров, никто не сможет ничего предсказать", - констатировал Заки.

"Но если Америка так и не выскажется, то будет существовать непрямое скрытое противостояние израильтян и палестинцев, что крайне негативно скажется на всей ситуации на Ближнем Востоке", - заключил заместитель генсекретаря ЛАГ.