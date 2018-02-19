ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Новая британская Партия обновления поставила цель добиться отмены Brexit с помощью парламентских механизмов. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Лондоне один из руководителей этой политической силы Джеймс Торренс, отвечающий за вопросы стратегического планирования.

"Мы намерены придерживаться жесткой позиции как по отношению к Brexit, так и к породившим его причинам. Мы будем оказывать давление на депутатов Палаты общин, чтобы они учли национальные интересы и вернули в повестку дня вопрос о том, чтобы остаться (в европейском сообществе) при проведении голосования об окончательном итоговом соглашении", - приводит слова Торренса агентство Reuters.

Партия обновления была основана в 2017 году рядом независимых кандидатов, принявших участие на прошлогодних парламентских выборах. Основатели считают свое детище и партией, и движением одновременно. Они подчеркивают, что данная политическая сила является евроориентированной и центристской по своему местоположению в британском политическом спектре. Партия обновления уже пообещала выставить на следующих всеобщих выборах 222 кандидата в депутаты Палаты общин.

Поводом для создания данной партии послужил опыт нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона, сумевшего в кратчайшие сроки создать совершенно новое движение "На марше" (впоследствии "Республика на марше"), одержавшей победу на парламентских выборах и ставшей ведущей политической силой в стране.

Идея юридически обоснованного сворачивания процесса Brexit с помощью парламентских процедур в настоящий момент рассматривается как одна из приоритетных идей сторонников евроинтеграции Соединенного Королевства. Так, 8 февраля британская пресса сообщила, что известный американский финансист и филантроп Джордж Сорос передал £400 тыс. ($563 тыс.) движению Best for Britain, которое пытается сорвать Brexit с помощью акций протеста и общенациональной рекламной кампании. Расчет таков: под воздействием этой кампании британский парламент отвергнет будущее соглашение по Brexit между Лондоном и Брюсселем, после чего правительство Мэй не сможет удержаться у власти. Тогда-то и появятся реальные предпосылки для организации второго референдума по Brexit, с помощью которого и будет остановлен выход страны из ЕС.