Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.02:
$ 56.34
€ 69.9
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Британская Партия обновления поставила цель добиться отмены Brexit

Международная панорама
19 февраля, 18:48 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 19, февраля. /ТАСС

Один из руководителей этой политической силы Джеймс Торренс подчеркнул, что партия будет оказывать давление на депутатов Палаты общин

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Новая британская Партия обновления поставила цель добиться отмены Brexit с помощью парламентских механизмов. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Лондоне один из руководителей этой политической силы Джеймс Торренс, отвечающий за вопросы стратегического планирования.

"Мы намерены придерживаться жесткой позиции как по отношению к Brexit, так и к породившим его причинам. Мы будем оказывать давление на депутатов Палаты общин, чтобы они учли национальные интересы и вернули в повестку дня вопрос о том, чтобы остаться (в европейском сообществе) при проведении голосования об окончательном итоговом соглашении", - приводит слова Торренса агентство Reuters.

Смотрите также

Что произошло в Великобритании после референдума о Brexit. Досье

Партия обновления была основана в 2017 году рядом независимых кандидатов, принявших участие на прошлогодних парламентских выборах. Основатели считают свое детище и партией, и движением одновременно. Они подчеркивают, что данная политическая сила является евроориентированной и центристской по своему местоположению в британском политическом спектре. Партия обновления уже пообещала выставить на следующих всеобщих выборах 222 кандидата в депутаты Палаты общин.

Поводом для создания данной партии послужил опыт нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона, сумевшего в кратчайшие сроки создать совершенно новое движение "На марше" (впоследствии "Республика на марше"), одержавшей победу на парламентских выборах и ставшей ведущей политической силой в стране.

Идея юридически обоснованного сворачивания процесса Brexit с помощью парламентских процедур в настоящий момент рассматривается как одна из приоритетных идей сторонников евроинтеграции Соединенного Королевства. Так, 8 февраля британская пресса сообщила, что известный американский финансист и филантроп Джордж Сорос передал £400 тыс. ($563 тыс.) движению Best for Britain, которое пытается сорвать Brexit с помощью акций протеста и общенациональной рекламной кампании. Расчет таков: под воздействием этой кампании британский парламент отвергнет будущее соглашение по Brexit между Лондоном и Брюсселем, после чего правительство Мэй не сможет удержаться у власти. Тогда-то и появятся реальные предпосылки для организации второго референдума по Brexit, с помощью которого и будет остановлен выход страны из ЕС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Макрон, Эмманюэль
Темы
Brexit
Страны
Франция Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
2
"Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
3
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
4
Тренировка фигуристки Загитовой на Олимпиаде была сорвана из-за действий допинг-офицеров
5
Власти Якутии считают недостоверными данные "Аэрофлота" об инциденте с главой региона
6
Бестемьянова: танцоры Пападакис и Сизерон потеряли шик на ОИ из-за застежки на платье
7
Украина запретила поставлять в Россию двигатели Д-436 для гражданских самолетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама