В администрации Порошенко назвали нападение на Россотрудничество актом вандализма

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев осудил нападение радикалов на здание Россотрудничества, совершенное в воскресенье.

"Я как дипломат хочу отметить, что акты вандализма, которые происходили на территории Украины, - неприемлемы. Мы должны вести себя достойно, мы демократическое, цивилизованное государство <...>", - сказал он в понедельник в эфире Радио Свобода.

Елисеев подчеркнул, что подобные инциденты не добавляют Украине положительного имиджа в мире. "Украина позиционирует себя как цивилизованное государство, где уважают права людей, а также права людей на мирные акции. А то, что происходит, - это не является совсем мирным. Надеюсь, что будут сделаны выводы нашими правоохранительными органами, и те, кто, спровоцировали или были непосредственными участниками, должны понести соответствующее наказание", - добавил представитель администрации Порошенко.

В субботу, 17 февраля, около 30 представителей националистической организации С14 ("Сич") и экстремисты из "Правого сектора" (в РФ организация запрещена) совершили нападение на здание Россотрудничества в Киеве. Они разрисовали стены черной и красной краской, оскорбительными лозунгами и надписями, а также сорвали и осквернили российский флаг.

На следующий день, 18 февраля, неонацистская группировка "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ) разбила окна и повредила дверь в здании Россотрудничества в Киеве на Подоле. Они бросали в окна металлические предметы и камни. После этого, разбив окна, нападавшие стали громить офис Альфа-банка. Националисты, выкрикивая антироссийские лозунги, также напали на офис Сбербанка России, расположенного в сотне метров от российского центра.