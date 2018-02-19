Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.02:
$ 56.34
€ 69.9
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Герасимов обсудил с Хантсманом перспективы отношений РФ и США в военной области

Международная панорама
19 февраля, 18:53 дата обновления: 19 февраля, 19:32 UTC+3

Сообщается, что посол США высказался за интенсификацию контактов между Вашингтоном и Москвой

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с послом США Джоном Хантсманом перспективы двусторонних отношений в военной области. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"В ходе беседы В. В. Герасимов и Дж. Хантсман обменялись оценками о ситуации в сфере безопасности, а также мнениями о состоянии и перспективах двусторонних отношений в военной области", - отметили в ведомстве.

Как сообщили в свою очередь в американской дипмиссии, в ходе беседы Хантсман высказался за интенсификацию контактов между Вашингтоном и Москвой. "Очевидно, что между нашими странами установился низкий уровень доверия. И именно в такие моменты необходимо интенсифицировать общение, а не сокращать его", - приводятся в сообщении посольства слова Хантсмана.

Там также отметили, что "в ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Украине, в Сирии, Афганистане и КНДР, а также вопросы стратегической стабильности".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хантсман, Джон Герасимов, Валерий Васильевич
Страны
США КНДР Россия Украина Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
2
"Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
3
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
4
Тренировка фигуристки Загитовой на Олимпиаде была сорвана из-за действий допинг-офицеров
5
Власти Якутии считают недостоверными данные "Аэрофлота" об инциденте с главой региона
6
Бестемьянова: танцоры Пападакис и Сизерон потеряли шик на ОИ из-за застежки на платье
7
Украина запретила поставлять в Россию двигатели Д-436 для гражданских самолетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама