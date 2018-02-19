Герасимов обсудил с Хантсманом перспективы отношений РФ и США в военной области

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с послом США Джоном Хантсманом перспективы двусторонних отношений в военной области. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"В ходе беседы В. В. Герасимов и Дж. Хантсман обменялись оценками о ситуации в сфере безопасности, а также мнениями о состоянии и перспективах двусторонних отношений в военной области", - отметили в ведомстве.

Как сообщили в свою очередь в американской дипмиссии, в ходе беседы Хантсман высказался за интенсификацию контактов между Вашингтоном и Москвой. "Очевидно, что между нашими странами установился низкий уровень доверия. И именно в такие моменты необходимо интенсифицировать общение, а не сокращать его", - приводятся в сообщении посольства слова Хантсмана.

Там также отметили, что "в ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Украине, в Сирии, Афганистане и КНДР, а также вопросы стратегической стабильности".