Литва начала продвижение проекта ЕС по созданию сил быстрого реагирования на киберугрозы

ВИЛЬНЮС, 19 февраля. /ТАСС/. Координационное совещание стран - членов проекта учреждения в рамках евросообщества сил быстрого реагирования ЕС на кибернетические атаки состоялось в понедельник в Вильнюсе. Об этом сообщило министерство обороны балтийской республики.

"В едином кибернетическом пространстве все мы сталкиваемся с похожими угрозами, поэтому создание объединенных сил быстрого реагирования стало бы существенным инструментом по предотвращению и отражению виртуальных атак различного характера", - отметил по итогам заседания замминистра обороны Эдвинас Керза.

Литве поручено координировать осуществление данного проекта, одобренного в конце прошлого года в Брюсселе участниками европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO). Членами проекта являются Испания, Нидерланды, Румыния, Финляндия, Франция и Хорватия, наблюдателями - Бельгия, Германия, Греция, Словения и Эстония.

Согласно сообщению Минобороны, участники совещания отметили необходимость наладить обмен не только информацией, но и людскими ресурсами, научными достижениями, выстроить механизм оказания взаимной помощи. Литва предлагает двигаться к созданию команд быстрого реагирования из специалистов стран-участниц по изучению и выработке инструментов предотвращения кибернетических инцидентов. "Намечено оценить правовые аспекты работы таких команд, проводить совместные учения и продвигаться к выработке совместных инструментов по кибернетической защите", - отметило ведомство.