Глава Армении высоко оценил сотрудничество с российскими спецслужбами

ЕРЕВАН, 19 февраля. /ТАСС/. Активное взаимодействие спецслужб позволяет эффективно противодействовать современным угрозам. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян, принимая здесь в понедельник директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

"Саргсян отметил важность сотрудничества спецслужб двух стран, являющихся стратегическими союзниками", - сообщили корреспонденту ТАСС в президентской пресс-службе.

"В современном, быстро изменяющемся мире возникают как новые возможности, так и новые угрозы", - отметил Саргсян. По его словам, "в обоих случаях необходим обмен информацией, оценка обстановки, постоянно активное взаимодействие спецслужб, которое помогает быстро и эффективно противодействовать угрозам".

Президент "с удовлетворением констатировал, что армяно-российские союзнические отношения динамично развиваются и отличаются активным сотрудничеством высокого уровня во всех сферах - политической, экономической, военной, военно- технической, гуманитарной, а также в международных организациях и во внешнеполитической деятельности".

Президент Армении надеется, что визит директора СВР "придаст новый импульс упрочению сотрудничества с армянскими коллегами в профессиональной сфере".

По словам директора СВР, российско-армянские отношения предполагают тесные связи и партнерские отношения на всех уровнях, в том числе между спецслужбами. Нарышкин отметил, что сотрудничество со Службой национальной безопасности Армении находится на должном уровне.