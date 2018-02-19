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Глава МИД Люксембурга 20-21 февраля совершит визит в Грузию

Международная панорама
19 февраля, 19:21 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 19, февраля. /ТАСС

В МИД Грузии сообщили, что стороны обсудят интеграцию Тбилиси в ЕС и НАТО

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ТБИЛИСИ, 19 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн 20-21 февраля совершит визит в Грузию. Об этом сообщило в понедельник министерство иностранных дел Грузии.

По данным ведомства, "в рамках двухдневного официального визита в Грузию глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн проведет встречи с премьер-министром страны Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, главой МВД Георгием Гахария и министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе".

"В ходе встреч будут обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран, интеграции Грузии в ЕС и НАТО, ситуация в регионе", - сообщает МИД.

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Персоны
Ассельборн, Жан Квирикашвили, Георгий
Страны
Грузия Люксембург
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