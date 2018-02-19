СМИ: Эрдоган обсудил с Роухани ход операции в Африне

АНКАРА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в понедельник телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом сообщила газета Sabah.

По ее данным, лидеры обсудили операцию ВС Турции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне.

20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции против формирований "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими. СНС, против которых главным образом направлена турецкая операция, являются костяком курдской коалиции "Силы демократической Сирии", пользующейся поддержкой США.