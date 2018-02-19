Швейцарский парламентарий высказалась за восстановление полномочий России в ПАСЕ

БЕРН /Швейцария/, 19 февраля. /ТАСС/. Все усилия должны быть предприняты для восстановления полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Такое мнение высказала в беседе с российскими журналистами в понедельник Элизабет Шнайдер-Шнайтер, председатель Комитета по международным делам швейцарского Национального совета (нижней палаты парламента). Она принимала участие в состоявшейся в Берне встрече с российскими парламентариями в рамках визита в Швейцарию спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Считаю, что нужно сделать все возможное для того, чтобы это [полномочия России в ПАСЕ] было восстановлено", - сказала Шнайдер-Шнайтер, добавив, что как член Парламентской ассамблеи "всегда была против" лишения России полномочий.

Парламентарий напомнила, что, согласно традициям Швейцарии, все должны иметь возможность высказаться. "Идея Совета Европы с самого начала состояла в том, чтобы все стороны присутствовали за столом, и ни одна из сторон не была исключена", - отметила она, высказав мнение, что Швейцария "должна сыграть свою роль" в продвижении этого принципа.

О том, что Швейцария в рамках Совета Европы будет пытаться решить проблему лишения голоса российской делегации в ПАСЕ, заявил ранее в понедельник журналистам по итогам встречи с Володиным председатель Национального совета Доминик де Бюман.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции сохранились. Москва до конца 2015 года осталась без права голосовать в ПАСЕ, а также участвовать в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы. В ответ российская делегация заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы из-за неучастия делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. 11 января глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия не будет направлять заявку на подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ в 2018 году.