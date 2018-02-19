WSJ: иранская авиакомпания покупала комплектующие производства США в обход санкций

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Вашингтон полагает, что иранская авиакомпания Mahan Air с помощью турецких фирм получала в обход американских санкций произведенные в США запчасти для авиалайнеров. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете The Wall Street Journal.

По сведениям издания, журналисты которого ознакомились с документами министерства торговли США, Mahan Air покупала указанные комплектующие, в частности авиационные двигатели, в течение нескольких лет, в последний раз это произошло в декабре 2017 года. При помощи двух турецких фирм якобы были созданы подставные компании, которые приобретали указанные запчасти в США и передавали Mahan Air. В ряде случаев американским властям удалось помешать осуществлению транзакций.

Как отмечает издание, утверждения относительно обхода американский санкций компанией Mahan Air могут повлиять на ход дискуссий в Вашингтоне относительно поставок в Иран гражданских самолетов американской компании Boeing и европейского концерна Airbus. В сентябре 2016 года минфин США начал выдавать лицензии на экспорт первых воздушных судов Ирану, однако действующая администрация президента Дональда Трампа решила приостановить процесс выдачи и вновь изучить эти сделки.

США ввели санкции против Mahan Air, в частности, под предлогом того, что компания доставляла иранские подразделения и вооружения в Сирию.