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WSJ: иранская авиакомпания покупала комплектующие производства США в обход санкций

Международная панорама
19 февраля, 20:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, февраля. /ТАСС

Отмечается, что утверждения относительно обхода санкций компанией Mahan Air могут повлиять на ход дискуссий в Вашингтоне о поставках в Иран гражданских самолетов Boeing и Airbus

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НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Вашингтон полагает, что иранская авиакомпания Mahan Air с помощью турецких фирм получала в обход американских санкций произведенные в США запчасти для авиалайнеров. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете The Wall Street Journal.

По сведениям издания, журналисты которого ознакомились с документами министерства торговли США, Mahan Air покупала указанные комплектующие, в частности авиационные двигатели, в течение нескольких лет, в последний раз это произошло в декабре 2017 года. При помощи двух турецких фирм якобы были созданы подставные компании, которые приобретали указанные запчасти в США и передавали Mahan Air. В ряде случаев американским властям удалось помешать осуществлению транзакций.

Как отмечает издание, утверждения относительно обхода американский санкций компанией Mahan Air могут повлиять на ход дискуссий в Вашингтоне относительно поставок в Иран гражданских самолетов американской компании Boeing и европейского концерна Airbus. В сентябре 2016 года минфин США начал выдавать лицензии на экспорт первых воздушных судов Ирану, однако действующая администрация президента Дональда Трампа решила приостановить процесс выдачи и вновь изучить эти сделки.

США ввели санкции против Mahan Air, в частности, под предлогом того, что компания доставляла иранские подразделения и вооружения в Сирию.

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