В ОБСЕ осудили стрельбу около храма в Кизляре

ТАСС, 19 февраля. Глава МИД Италии и действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анджелино Альфано и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер осудили стрельбу около православного храма в дагестанском Кизляре. Соответствующее сообщение было опубликовано в понедельник на сайте организации.

"Я самым решительным образом осуждаю эти атаки на невинных людей в храме, которые являются попыткой внушить страх в наши общества и посеять разногласия между сообществами. Мы в качестве председателя ОБСЕ повторяем нашу полную поддержку Российской Федерации в связи с этим ужасным актом и обещаем укреплять сотрудничество в рамках ОБСЕ с целью борьбы со всеми формами экстремизма и терроризма", - приводятся в документе слова Альфано. В сообщении также отмечается, что в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора он выразил соболезнования в связи с происшедшим вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу.

Гремингер со своей стороны назвал стрельбу в Кизляре "бессмысленным и отвратительным актом насилия". "Страны ОБСЕ и партнеры не будут запуганы такими атаками. Мы укрепим нашу решимость противостоять угрозе терроризма с помощью ряда методов, в том числе путем активизации усилий по предотвращению укоренения связанных с насилием идей в умах молодежи", - заявил он.

По версии следствия, 18 февраля местный житель 1995 года рождения открыл стрельбу по женщинам возле одного из православных храмов в Кизляре, в результате чего четыре человека погибли, еще трое получили ранения и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где позднее одна из пострадавших скончалась. Нападавший при попытке задержания ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен.

Как ранее сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, следствие не исключает, что нападение в Кизляре было террористическим актом.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ ("Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов").