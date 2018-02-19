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Reuters: курды опровергли наличие договоренности с Дамаском о вводе войск в Африн

Международная панорама
19 февраля, 23:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что правительство Сирии столкнется с последствиями, если даст положительный ответ на просьбу СНС о вводе войск в Африн

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ТАСС, 19 февраля. Курдские "Силы народной самообороны" (СНС) опровергли в понедельник информацию о достижении соглашения с Дамаском по поводу ввода правительственных войск в сирийский район Африн. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Нет никакого соглашения. Есть только наш призыв к сирийской армии прийти и защитить границы", - цитирует агентство представителя СНС.

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Ранее в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что правительство Сирии столкнется с последствиями, если даст положительный ответ на просьбу СНС о вводе войск в Африн. Вместе с тем глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара не имеет ничего против ввода сирийских правительственных сил в указанный район, если они будут бороться с терроризмом, но если это будет сделано для защиты отрядов СНС, "то турецкие войска никто не сможет остановить".

Агентство Firat 19 февраля сообщило о том, что формирования СНС передадут сирийской армии несколько позиций в городе Африн и граничащих с Турцией районах. Курды требуют также от Дамаска обеспечить противовоздушную оборону Африна, который подвергается атакам турецких ВВС. Из Дамаска подтверждений о готовящемся вводе туда армейских подразделений не поступало.

20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции против отрядов СНС и партии "Демократический союз" в районе Африн. Эти организации Анкара считает террористическими. СНС, против которых главным образом направлена турецкая операция, являются костяком курдской коалиции "Силы демократической Сирии", пользующейся поддержкой США.

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