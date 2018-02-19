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Губернатор Флориды потребовал раскрыть материалы о бездействии ФБР перед стрельбой в школе

Международная панорама
19 февраля, 23:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, февраля. /ТАСС

Ранее ФБР признало, что не отреагировало должным образом на предупреждение о том, какую угрозу для общественности представляет Николас Круз

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НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Губернатор Флориды Рик Скотт требует от Федерального бюро расследований (ФБР) США раскрыть все документы, касающиеся бездействия сотрудников ведомства перед стрельбой, произошедшей на прошлой неделе в одной из школ штата. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Скотта.

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При стрельбе в школе во Флориде погибли 17 человек

ФБР 16 февраля признало, что не отреагировало должным образом, получив в январе предупреждение о том, какую угрозу для общественности представляет Николас Круз, открывший 14 февраля огонь в учебном заведении. В ведомстве рассказали, что в бюро позвонило некое лицо, сообщившее, что Круз вызывает у него опасения. Информатор констатировал, что у молодого человека, который ведет себя странно и выражает желание совершить убийство, имеется огнестрельное оружие. Скотт впоследствии заявил о необходимости отставки главы ФБР Кристофера Рея.

"На прошлой неделе наш штат и вся страна были шокированы, когда узнали о непростительном бездействии ФБР после получения информации о желании Круза устроить стрельбу в школе, - подчеркивается в опубликованном в понедельник заявлении губернатора Флориды. - Неспособность ФБР начать расследование вызывает много вопросов, и семьи погибших заслуживают того, чтобы сейчас получить ответы. Сегодня я призываю ФБР незамедлительно обнародовать все данные, касающиеся неспособности бюро принять меры в связи с получением предупреждения, включая все подробности и процедуры".

Жертвами стрельбы 14 февраля в школе во Флориде стали 17 человек. Круз ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. 15 февраля юноша впервые предстал перед судом, где ему в официальном порядке были зачитаны обвинения, в понедельник он посетил суд еще раз. Заседание носило технический характер.

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