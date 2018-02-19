В Швейцарии заявили, что в санкционной политике страна действует автономно

ЖЕНЕВА, 19 февраля. /ТАСС/. Берн действует автономно в своей санкционной политике, это касается и шагов в отношении России. На это обстоятельство обратила внимание в понедельник в интервью вещательной компании RTS уполномоченная правительства Швейцарии по торговым соглашениям, член правления Государственного секретариата по экономике (SECO) Ливия Лой.

"Федеральный совет [правительство Швейцарии] решил не перенимать санкции Евросоюза как таковые, а принять меры, необходимые для того, чтобы избежать обхода этих санкций с швейцарской территории", - пояснила она.

При этом Лой не скрывала, что "санкции обходятся дорого, и не только для стран, которые им поверглись, но и для тех стран, которые их ввели". Отвечая на вопрос о том, относится ли это и к Швейцарии, посол сказала: "Конечно". "Потому что есть компании, которые не могут больше заниматься некоторыми видами бизнеса. Санкции - это отнюдь не выгодное дело, а скорее наоборот", - добавила посол.

Коснувшись вопроса о включенных в "черный список" Евросоюза некоторых российских парламентариях в свете состоявшегося 18-19 февраля визита в Берн парламентской делегации во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, Лой пояснила, что "Швейцария проводит автономную санкционную политику". "Что же касается односторонних санкций, введенных ее партнерами, Федеральный совет взвешивает интересы в каждом конкретном случае <...> Относительно конфликта на Украине Швейцария всегда поощряла диалог, поскольку только политическое решение приведет к урегулированию кризиса. В этом духе Швейцария предоставила визы лицам, занесенным в список Европейским союзом".

Отвечая на вопрос о том, не является ли визит российских парламентариев в Швейцарию попыткой "манипуляции" со стороны России, якобы желающей показать, что с ней готовы "иметь дело на Западе", Лой отметила: "Нужно видеть, что Россия не является совершенно изолированной страной. Ее посещает очень много представителей Евросоюза <...> Не считаю, что существует риск для Швейцарии оказаться в одиночестве в своих действиях".

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц.