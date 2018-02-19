Трамп еще не решил, принять ли участие в приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп еще не решил, примет ли он участие в ежегодном гала-приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме (WHCA), который состоится 28 апреля. Об этом сообщила в распространенном в понедельник заявлении пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Уже несколько человек поинтересовались по поводу участия президента в приемах, которые устраиваются отдельно в клубе "Гридирон" и Ассоциацией корреспондентов при Белом доме. Президент намерен принять участие в приеме в клубе "Гридирон". В настоящее время решение об участии в приеме WHCA еще не принято. Мы дадим вам знать, когда этот вопрос прояснится", - отметила она.

Закрытый ужин с президентом в "Гридироне", объединяющем мэтров вашингтонской журналистики, состоится в марте.

Трамп в 2017 году стал первым главой администрации США за 36 лет, отказавшимся участвовать в гала-приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Об этом он сам сообщил тогда в Twitter: "В этом году я не буду участвовать в приеме WHCA".

Трамп неоднократно публично заявлял, что большинство американских СМИ крайне предвзято относятся к нему и его администрации, публикуют недостоверную или вымышленную информацию. В марте 2017 года он назвал газету The New York Times, а также телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC "врагами американского народа". В конце января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, глава Белого дома указал, что, только став политиком, он осознал, "насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса".