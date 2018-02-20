CNN: спецпрокурор США Мюллер изучает контакты зятя Трампа с иностранными инвесторами

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы, изучает финансовые сделки и бизнес-переговоры, которые проводил Джаред Кушнер, старший советник и зять президента Дональда Трампа. Речь идет, в частности, о его попытках привлечь иностранные инвестиции в свой бизнес, сообщила в понедельник телекомпания CNN.

По данным ее источников, Мюллер, который, помимо прочего, ведет разбирательство в связи с утверждениями о сговоре между помощниками Трампа и представителями России, заинтересовался попытками Кушнера наладить бизнес с иностранными инвесторами, в том числе из Китая и Катара. Как отмечает телеканал, это показывает, что расследование в отношении деятельности Кушнера не ограничивается изучением его контактов с Россией во время предвыборной кампании 2016 года, а является гораздо более широким.

Согласно сведениям CNN, в поле зрения Мюллера попали также контакты Кушнера с китайской страховой компанией Anbang Insurance, которые имели место вскоре после победы Трампа на выборах.

Компания из КНР вела переговоры о приобретении у принадлежащей Кушнеру фирмы части небоскреба в нью-йоркском районе Манхэттен стоимостью около $400 млн. В итоге сделка не состоялась, Anbang Insurance отказалась от приобретения высотки. Кроме того, Мюллер изучает аналогичные переговоры о продаже того же небоскреба, которые зять Трампа вел с представителями Катара. Эти бизнес-консультации также не увенчались успехом.

Ранее потенциальная сделка между компанией Кушнера и Anbang Insurance вызвала критику со стороны членов Конгресса США, которые усмотрели в переговорах попытку косвенно сделать одолжение Белому дому в надежде на какую-либо ответную услугу в области политики. Газета The New York Times утверждала, что данная компания тесно связана с рядом членов Коммунистической партии Китая.

Разбирательство по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы проводят аппарат Мюллера, ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.