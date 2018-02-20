WSJ: в Вашингтоне сомневаются, стоит ли обсуждать с Россией тему миссии ООН в Донбассе

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Ряд официальных лиц в Вашингтоне выражает неуверенность в том, следует ли США продолжать диалог с Россией относительно размещения на востоке Украины миссии ООН. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете The Wall Street Journal.

"В течение выходных дней официальные лица США и НАТО обсуждали на Мюнхенской конференции по безопасности предложения, касающиеся миротворцев, с дипломатами, в том числе представителями Украины и России", - отмечается в материале. По словам авторов, "некоторые американские чиновники в частном порядке призывали к осмотрительности, они выражали обеспокоенность по поводу того, что Вашингтон движется в направлении ловушки", поставленной российской стороной.

"Бывшие и действующие официальные лица США утверждают, что Россия не заинтересована в урегулировании на Украине. По их словам, наличие миротворческого контингента может непроизвольно привести к укреплению контроля России над Восточной Украиной, а не к прекращению конфликта", - также говорится в статье.

В публикации содержатся, в частности, высказывания бывшего посла США в Москве Майкла Макфола. Он выразил мнение, что развертывание миротворческого контингента на Кипре не способствовало урегулированию ситуации на острове. "Скажите, какие в данном конкретном случае имеются факторы, из-за которых ситуация будет развиваться по иному сценарию, нежели на Кипре, где имеет место перманентный раскол?" - приводит издание риторический вопрос Макфола.

Схожую точку зрения изложил отставной дипломат Джон Болтон, который при 43-м американском президенте Джордже Буше - младшем занимал должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, а затем был постоянным представителем США при ООН. "Редко развертывание миротворческих контингентов приводит к иным результатам, помимо того, что они остаются навсегда", - полагает он.

Предложения по миссии ООН

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен подготовил доклад о необходимости размещения в Донбассе 24 тыс. миротворцев ООН, в том числе 20 тыс. военных и 4 тыс. полицейских. В нем утверждается, что в таком случае конфликт на востоке Украины удастся урегулировать за 12 месяцев.

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря заявил, что Москва не против того, чтобы поставить Донбасс под международный контроль, но об этом Киев должен напрямую договариваться с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Он напомнил, что ранее Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности проект резолюции о размещении в Донбассе сил ООН, которые будут заниматься защитой наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.