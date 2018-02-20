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Мадуро предложил Трампу назначить "время и место" для личной встречи

Международная панорама
20 февраля, 2:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Президент Венесуэлы призвал вместо агрессии приступить к диалогу

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ТАСС, 20 февраля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал лидера США Дональда Трампа отказаться от агрессии и предложил назначить "время и место" для личной встречи. Об этом глава государства написал в понедельник в Twitter.

"Дональд Трамп выступил с призывом содействовать невмешательству во внутренние дела других стран. Пришло время выполнить его и вместо агрессии приступить к диалогу", - написал Мадуро. "В Каракасе или Вашингтоне? [Назначайте] время и место, я там буду", - добавил он.

В начале месяца в рамках турне по ряду стран Латинской Америки госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничений на импорт нефти из Венесуэлы. Он объяснил это намерением США продолжать оказывать давление на президента Мадуро, чтобы тот обеспечил проведение в стране свободных, открытых и демократических выборов. Тиллерсон заверил, что Вашингтон готов "предпринять любые возможные действия", чтобы убедить Каракас соблюдать конституцию.

В ответ на заявления Тиллерсона о возможном введении нефтяного эмбарго Мадуро тогда заверил, что власти Венесуэлы не опасаются этой меры. Страна "справится с любой угрозой и любым эмбарго" и продолжит продавать свою нефть, подчеркнул венесуэльский лидер.

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Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас Тиллерсон, Рекс
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Политический кризис в Венесуэле
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