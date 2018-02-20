LA Times: пойдя на сделку со следствием, экс-советник Трампа проведет в тюрьме 18 месяцев

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании в США 2016 года Ричард Гейтс, пойдя на сделку со следствием, проведет в тюрьме лишь 18 месяцев, а не 10 лет, как предполагалось. Об этом сообщила в понедельник газета The Los Angeles Times, источники которой подтвердили, что Гейтс согласился признать себя виновным в мошенничестве и дать показания против экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

"В октябре прошлого года он отказался признать себя виновным по всем пунктам выдвинутых против него спецпрокурором Робертом Мюллером обвинений, что грозило ему тюремным заключением сроком на 10 лет и более, - пишет издание. - В результате сделки со следствием он, вероятнее всего, отсидит лишь около 18 месяцев". Ожидается, что официально о решении Гейтса сотрудничать с Мюллером будет объявлено "в ближайшие дни".

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в период с 2007 по 2012 год. Вместе с Манафортом в штабе работал и его давний деловой партнер Гейтс.

Мюллер с мая 2017 года проводит расследование по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход президентской гонки в США. Но самые первые обвинения в рамках этого разбирательства, которые он предъявил 30 октября прошлого года Манафорту и Гейтсу, не связаны с их участием в избирательной кампании. Им инкриминируются, в частности, "сговор с целью отмывания денег", несоблюдение американского закона об иностранных агентах, дача ложных показаний, сокрытие информации о счетах в банках за границей. Согласно обвинительному заключению, они "действовали в качестве агентов зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов и [занимавшего с 2010 по 2014 год пост президента Виктора] Януковича".

Манафорт своей вины по-прежнему не признает. Как сообщало агентство Associated Press, проанализировав вердикты, вынесенные по аналогичным делам, если в суде будет доказана вина по всем 12 пунктам, то Манафорт может быть приговорен к заключению сроком до 80 лет, а Гейтс - до 70 лет.

Представитель Белого дома заявил телекомпании CNN, что в администрации Трампа не испытывают беспокойства по поводу сделки Гейтса с Мюллером и считают, что спецпрокурор идет на этот шаг, чтобы оказать давление на Манафорта и получить от него информацию о предполагаемых контактах во время выборов с Кремлем. Ранее Трамп подчеркивал, что обвинения в адрес Манафорта затрагивают события, которые произошли "годами ранее" его вхождения в предвыборный штаб, и что в них "нет ни слова о сговоре с Россией".