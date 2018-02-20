NYT: Трамп занял последнее место в списке самых успешных президентов США

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на данный момент находится на нижней позиции в рейтинге наиболее успешных американских лидеров, но у него есть, как минимум, три года на то, чтобы исправить ситуацию. Об этом говорится в опубликованной в понедельник в газете The New York Times статье политологов Брэндона Роттингхауза из Хьюстонского университета и Джастина Вона из Университета штата Айдахо в Бойсе.

Исследователи предложили 320 участникам американской ассоциации политологов поделиться мнениями относительно того, как они по шкале от 0 до 100 баллов оценивают успешность пребывания у власти американских лидеров. Ответы в итоге были получены от 170 специалистов. Они поставили Трампу предварительную оценку 12 баллов, таким образом глава действующей администрации оказался на последнем месте, на ступеньку выше в рейтинге Джеймс Бьюкенен, получивший 15 баллов, а перед ним Уильям Генри Гаррисон с результатом 19 баллов.

Как отмечают авторы публикации, у Трампа "есть еще не менее трех лет на то, чтобы исправить ситуацию после унизительного дебюта" на посту президента. "Согласно предварительному рейтингу, Трамп находится в самой низкой категории, однако десятки президентов в начале своих сроков демонстрировали слабые результаты, а позже исправляли ситуацию, получая общественное признание, - констатируют Роттингхауз и Вон. - Не говоря о репутации и рейтинге, пребывание Дональда Трампа у власти может изменить представление о президентском наследии, а его уникальный подход к исполнению обязанностей продолжает удивлять".

Первые пять позиций в рейтинге заняли Авраам Линкольн (95 баллов), Джордж Вашингтон (93), Франклин Рузвельт (89), Теодор Рузвельт (81) и Томас Джефферсон (80). Предшественник Трампа на посту главы администрации Барак Обама оказался на восьмом месте (71 балл), Джордж Буш - младший - на 30-м (40), а Билл Клинтон - на 13-м (64).

Авторы публикации констатируют, что политологи дают разные оценки Трампу в зависимости от своих партийных предпочтений. Так, при опросе только среди политологов, являющихся сторонниками демократов, Трамп получил лишь восемь баллов и также оказался на последнем месте. По мнению специалистов, которые не выказывают симпатий ни одной из двух партий, Трамп достоин 16 баллов, он опережает Бьюкенена (14), занимая предпоследнее место в рейтинге. Республиканцы присудили Трампу 25 баллов, в их списке действующий лидер США находится на пятом месте, считая с конца.

В последний раз Роттингхауз и Вон составляли подобный рейтинг в 2014 году. В нем все первые пять позиций были такими же, как и в этом году, а последнюю занимал Бьюкенен. Действовавший в то время президент Обама получил тогда 58 баллов и занял 18-е место. Опрос политологов, на основе которого составили опубликованный в понедельник список, был проведен в период с 22 декабря 2017 года по 16 января текущего.