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Госдеп призвал активизировать процесс реформ на Украине

Международная панорама
20 февраля, 4:48 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, февраля. /ТАСС

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Украина уже "предприняла важные шаги, но необходимо проделать еще много работы"

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Украина должна удвоить усилия по претворению в жизнь реформ, необходимых для построения демократического общества. Это отметила в распространенном в понедельник заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт в связи с четвертой годовщиной госпереворота в стране.

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"Украина за прошедшие четыре года предприняла важные шаги, но необходимо проделать еще много работы, чтобы выполнить те обещания, которые были даны на "майдане" (площади Независимости в 2014 году), и раскрыть потенциал Украины", - считает она.

"США призывают украинских лидеров удвоить усилия по претворению в жизнь глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ, которые необходимы для построения стабильной, демократической, процветающей и свободной страны", - сказала Науэрт.

По словам Науэрт, четыре года назад украинцы пришли на центральную площадь в Киеве, чтобы "потребовать от правительства признать выбор, сделанный гражданами Украины - присоединение к Европе". "Много украинцев отдали свои жизни на этой площади, отстаивая мечту о лучшей Украине", - продолжила руководитель пресс-службы, добавив, что "США и дальше будут поддерживать Украину".

21 ноября 2013 года власти Украины отказались заключать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В тот же вечер в Киеве началась акция протеста оппозиции, получившая название "евромайдан". Вскоре она переросла в массовые столкновения с сооружением баррикад, захватом зданий и применением огнестрельного оружия.

Все попытки властей договориться с протестующими оказались безуспешными. 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС и России было подписано соглашение "Об урегулировании политического кризиса". Однако представители оппозиции нарушили договоренности и, по сути, совершили насильственный захват власти. Президент Украины Виктор Янукович покинул страну, после чего были назначены досрочные выборы главы государства.

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