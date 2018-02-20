CNN: США наращивают военное присутствие в Черном море с целью противодействия РФ

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты наращивают свое военное присутствие в Черном море, считая это необходимым ответом на возросшую активность России в регионе. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на военные источники.

В субботу эсминец ВМС США Carney вошел в Черное море, присоединившись к уже находящемуся там еще одному американскому боевому кораблю. Как заявил командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Кристофер Грэди, решение "направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо".

Как в свою очередь отметил один из источников телеканала, с помощью такого шага Вашингтон, в частности, пытается добиться того, чтобы военное присутствие США в Черном море стало новой нормой для РФ, желая таким образом "уменьшить чувствительность" Москвы по отношению к активности американских ВС в регионе. CNN утверждает, что Россия остро реагирует на присутствие ВС США в указанном районе, так как опасается, что это может подорвать ее собственные военные возможности. "Вы направляете корабли в Черное море, и они [россияне] чувствуют, что им угрожают еще больше", - цитирует телеканал представителя военных кругов США.

По словам источников, это, в частности, объясняет участившиеся случаи "небезопасных перехватов" российскими истребителями американских разведсамолетов над нейтральными водами Черного моря. Последний подобный случай произошел в прошлом месяце. При этом, как заявило тогда Минобороны РФ, маневры российского истребителя были стандартными, абсолютно законными и безопасными.

Вместе с тем источники CNN подчеркивают важность усиления активности ВС США в регионе, что, по их мнению, может сделать Россию менее восприимчивой к американскому военному присутствию. Это также в перспективе позволит сторонам выработать более четкие правила поведения в условиях, когда ВС двух государств действуют в непосредственной близости друг от друга, отмечает телеканал.

Американский эскадренный миноносец Carney в субботу прошел через пролив Босфор в северном направлении и вошел в Черное море, присоединившись к эсминцу Ross. В распространенном в связи с этим заявлении 6-го флота ВМС отмечалось, что последний раз одновременно два корабля США находились в водах Черного моря в июле 2017 года во время американо-украинских учений Sea Breeze.