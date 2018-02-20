СМИ: турецкие ВС наносят удары в Африне вблизи позиций проправительственных сил

ТАСС, 20 февраля. Турецкие ВС наносят удары по жилым районам в сирийском Африне вблизи мест дислокации зашедших туда во вторник проправительственных сил. Об этом передает информационное агентство Sana.

Ранее сообщалось, что лояльные Дамаску вооруженные формирования начали прибывать в Африн из Алеппо. Как отмечает Sana, "народное ополчение прибыло в этот город для поддержки стойкости его жителей перед лицом агрессии со стороны турецкого режима", проводимой с 20 января.

Между тем, как сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местных активистов, ВВС Турции атаковали объекты вблизи трассы, по которой вводятся войска. Кроме того, авиация подвергла бомбардировкам те районы, которые ополченцы используют для захода в город. Телестанция также отмечает, что находившимся на месте журналистам пришлось спасаться бегством.

Анкара начала 20 января операцию "Оливковая ветвь" в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. По данным турецкого Генштаба, ВС удалось уничтожить за месяц 1614 террористов, к которым в Анкаре причисляют курдских бойцов.