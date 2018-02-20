Климкин: безвизовый режим с ЕС усилил миграцию украинцев в Европу

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Миграция украинцев в страны Европы усилилась после введения безвизового режима с ЕС. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Только в прошлом году Украину покинули более миллиона украинцев. Когда 100 тысяч покидает Украину каждый месяц, и вопрос далеко не только в том, что там большие зарплаты, это вообще понимание будущего и качества жизни", - сказал Климкин, выступление которого транслировал украинский "112 канал". Глава МИД подчеркнул, что если не удастся изменить эту тенденцию, то проводимые на Украине реформы будут "бить" по самим украинцам.

"Любая хорошая вещь, или Соглашение об ассоциации или безвизовый режим может служить нам в плюс, но несет в себе риски", - констатировал дипломат.

Упрощение визового режима с ЕС

Переговоры об упрощении визового режима Украина и Евросоюз начали в 2008 году. В соответствии с предложенным Еврокомиссией планом от Украины требовалось внести существенные изменения в законодательство в самых разных сферах. Всего план действий включал 144 пункта. В ожидании положительного решения ЕС на Украине была развернута широкая пропагандистская кампания, в ходе которой предстоящие изменения визового режима с ЕС преподносились как огромный прорыв, дающий широчайшие возможности украинцам, в частности право легального трудоустройства за рубежом.

Однако в действительности новый порядок не дает права на работу в странах ЕС. Для легального трудоустройства необходимо отдельно получить разрешение на работу. Ограничения касаются и получения образования: программы для студентов и аспирантов существуют, но въезд в страны ЕС по ним предусмотрен через консульское оформление.

Главным условием для пересечения границы гражданами Украины является наличие биометрического паспорта, но пограничники вправе потребовать и ряд дополнительных документов. Так, украинцам рекомендуется иметь при себе обратный билет, не менее 45 евро на каждый день пребывания в ЕС (для подтверждения финансовой состоятельности), туристическую медицинскую страховку, "зеленую карту" в случае путешествия по Европе на автомобиле, пригласительное письмо от родственников или знакомых (если целью поездки является посещение родственников), а также подтверждение брони на проживание в гостинице.